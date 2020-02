AKTIE IM FOKUS: Jenoptik steigen - Lampe-Analyst lobt Schlussquartal 2019

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Technologiekonzern Jenoptik hat die Anleger am Mittwoch mit seinen vorläufigen Geschäftszahlen für 2019 überzeugt.



Die Papiere setzten ihre Erholung an der SDax-Spitze mit einem Plus von 5,03 Prozent auf 27,16 Euro fort. Das Unternehmen habe mit Blick auf die Unternehmensziele ein starkes Schlussquartal hinter sich dabei auch die Markterwartungen leicht übertroffen, schrieb Analyst Gordon Schönell vom Bankhaus Lampe in einer ersten Einschätzung. Zudem rechne Jenoptik mit einer Fortsetzung des Wachstumskurses. Der Experte bleibt bei seiner Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 29 Euro.

Laut einem Händler erscheint die Auftragsentwicklung aber wie ein Haar in der Suppe. Denn dieser erscheine eher mau. Das Unternehmen begründete den Rückgang des Auftragseingangs 2019 mit einem vorgezogenen Großauftrag im Halbleiterausrüstungsgeschäft Ende 2018 sowie mit einer Abschwächung in der Autoindustrie./mis/fba

