AKTIE IM FOKUS: Bei Isra Vision nehmen Anleger Kursgewinne mit

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach Halbjahreszahlen von Isra Vision haben deren Aktien am Mittwoch nachgegeben.



Sie verloren 3,42 Prozent auf 43,80 Euro und waren damit zweitgrößter Verlierer im TecDax hinter Sartorius. Ein Händler verwies zur Begründung darauf, dass die operative Gewinnmarge im zweiten Quartal leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei. Daraufhin hätten Anleger nach dem zuletzt starken Lauf der Aktie Kursgewinne mitgenommen.

Alles in allem sei jedoch nach einem guten ersten Quartal auch das zweite Quartal des Herstellers von Kontrollsystemen für die industrielle Fertigung gut verlaufen, so der Händler. Die Papiere hatten am Montag den Sprung auf ein neues Rekordhoch nur denkbar knapp verpasst. Allein seit Anfang April waren sie in der Spitze um mehr als 40 Prozent gestiegen./bek/jha/

