AKTIE IM FOKUS: Isra Vision kommen nach Rekordrally etwas zurück

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Isra Vision haben am Donnerstag im frühen Handel mit 59,70 Euro am vierten Handelstag in Folge ein neues Rekordhoch erreicht.



Dann geriet die Rally der Papiere des Industrieausrüsters aber ins Stocken und sie fielen um 4,4 Prozent auf 56,60 Euro zurück.

Mit 40 Prozent Kursplus im bisherigen Jahresverlauf waren sie drittbester TecDax-Wert. Nach schwächerem Start kletterten sie seit Anfang April gar um fast 88 Prozent nach oben.

Von Analysten werden die Papiere bislang noch weitgehend links liegen gelassen. Die wenigen Experten hängen mit ihren Kurszielen der Entwicklung deutlich hinterher./ag/jha/

