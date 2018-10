AKTIE IM FOKUS: Isra Vision nach Kurseinbruch erholt

Weitere Suchergebnisse zu "Isra Vision":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach zuletzt hohen Kursverlusten der Aktien von Isra Vision haben sich diese am Dienstag erholt.



An der Spitze des SDax gewannen sie 7,6 Prozent auf 42,75 Euro. Das Unternehmen, das unter anderem Systeme zur Qualitätssicherung in der Stahlproduktion vertreibt, will diese nun auch in der Aluminiumherstellung zur Anwendung bringen.

Die Aktie von Isra Vision hatte seit Anfang April zu den größten Börsenlieblingen gezählt. Der Kurs hatte sich in diesem Zeitraum mehr als verdoppelt. Die Wachstumserwartungen basierten vor allem auf der immer stärkeren Automatisierung und Digitalisierung in der industriellen Fertigung. In den vergangenen Wochen hatten dann Gewinnmitnahmen den Kurs von über 60 Euro wieder auf 40 Euro absacken lassen./bek/jha/

