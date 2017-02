AKTIE IM FOKUS: Investoren ziehen bei Nordex nach Prognosesenkung die Reißleine

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dem Hersteller von Windkraftanlagen Nordex sind nach einer Senkung des Umsatzausblick am Vortag die Anleger auch am Freitag davongelaufen.



Nach einem Minus von fast 16 Prozent am Donnerstag brachen die Papiere zum Wochenschluss um 13,53 Prozent auf 14,35 Euro ein. Damit waren sie weit abgeschlagenes Schlusslicht im Technologiewerte-Index TecDax , der moderat nachgab.

Seit der Kappung der Unternehmensziele am späten Donnerstagnachmittag ist der Marktwert von Nordex damit um rund eine halbe Milliarde Euro auf gut 1,4 Milliarden Euro abgesackt. Seit dem Mehrjahreshoch bei 33,90 Euro Ende 2015 haben die Aktien nun fast 60 Prozent eingebüßt.

BARCLAYS SIEHT AKTIE WEITER UNTER DRUCK

Analyst David Vos von der britischen Bank Barclays sieht bei den Kursverlusten das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Er strich sein Kursziel von 24 auf 11 Euro zusammen und stufte die Aktien von "Overweight" auf "Underweight" ab. Als ein Herausforderer in einer sich konsolidierenden Windkraftbranche sollte Nordex eigentlich schneller wachsen als die größeren Wettbewerber, schrieb Vos in einer Studie. Stattdessen sei das Unternehmen bei den Zielen für 2017 und 2018 zurückgerudert. Angesichts der Entwicklungen bei der Konkurrenz dürfte es sich nicht um eine einmalige Aufräumaktion zu handeln. Vielmehr scheine Nordex vor fundamentalen Herausforderungen zu stehen.

Im laufenden Jahr rechnet Nordex nun mit einem Umsatzrückgang auf 3,1 bis 3,3 Milliarden Euro. Analysten hatten für 2017 eigentlich gut 3,6 Milliarden Euro auf dem Zettel. Für 2018 strebt Nordex einen Umsatz von 3,4 bis 3,6 Milliarden. Ursprünglich hatte Nordex für 2018 auch dank der Übernahme von Acciona Windpower (AWP) Erlöse in Höhe von 4,2 bis 4,5 Milliarden Euro angepeilt. An diesem Ziel hatten indes jüngst bereits vereinzelt Analysten gezweifelt.

PREISDRUCK UND OPERATIVE PROBLEME

Das Nordex-Management hat nun aus Sicht von Analyst Sean McLoughlin von der Bank HSBC ein Glaubwürdigkeitsproblem. So habe der Vorstand die Ziele während eines Kapitalmarkttages im vergangenen September noch verteidigt. Nordex habe nun aber mit unerwartet hohem Preisdruck sowie operativen Problemen in den Endmärkten von AWP zu kämpfen. McLoughlin strich seine Kaufempfehlung und stufte die Papiere bei einem von 25 auf 16 Euro gesenkten Kursziel auf "Hold" ab./mis/she/stb