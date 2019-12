AKTIE IM FOKUS: Interesse aus Qatar treibt Lufthansa-Papiere vorbörslich an

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Deutschen Lufthansa haben am Montag vor Börsenbeginn deutlichen Schub aus Qatar erhalten.



Nachdem der Chef der staatlichen katarischen Fluggesellschaft Qatar Airways, Akbar Al-Baker, am Wochenende sein Interesse an einer Beteiligung an der Lufthansa zum Ausdruck gebracht hatte, zogen die Papiere am Montag auf Tradegate um gut 2 Prozent an.

"Wenn es eine Möglichkeit gibt, in Lufthansa zu investieren, dann würden wir das gern machen", hatte der Manager am Sonntag am Rande eines Besuchs von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in Doha gesagt. In einem ersten Schritt könne er sich zumindest eine "Partnerschaft" vorstellen. "Deutschland ist für uns sowohl bei Luftverkehrsdienstleistungen als auch bei der Entwicklung des Tourismus ein sehr wichtiges Land", erklärte Al-Baker./kro/jha/

