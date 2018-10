AKTIE IM FOKUS: Intel führt den Dow an - Rally bei Chipwerten auch in Europa

Weitere Suchergebnisse zu "Qualcomm":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Intel haben sich am Dienstag in einem allgemein sehr festen Sektorumfeld an die Spitze im Dow Jones Industrial gesetzt.



Eineinhalb Stunden vor Handelsschluss rückten sie im US-Leitindex um 4 Prozent auf 48,28 US-Dollar vor. Aktien wie Micron Technology oder Qualcomm waren mit Anstiegen um bis zu 2 Prozent ebenfalls sehr gefragt. Sie folgten damit auch den positiven Vorgaben aus Europa, wo Halbleiterwerte wie Infineon zuvor schon deutlich angesprungen waren.

Als ermutigend gewertet wurden im Falle von Infineon die Aussagen eines Konzernvertreters auf einer Investorenveranstaltung. Laut Analyst Sandeep Deshpande deuten diese darauf hin, dass Probleme wie etwa die ungelösten globalen Handelsstreitigkeiten den Ausblick des Chipherstellers nicht beeinträchtigen. Der Chef der Automobilsparte, Peter Schiefer, hatte sich positiv zur Auftragssituation in seiner Sparte geäußert, die bei Infineon als wichtigster Gewinntreiber gilt.

Tags zuvor hatte noch ein Analyst vor Gegenwind für Intel gewarnt, nun aber besserte sich auch bei den Anlegern wieder merklich die Stimmung. Bei Intel kam positiv hinzu, dass ein Experte am Dienstag in Aussicht stellte, die Produktion neuer Prozessoren mit der 10-nm-Technologie könne ihrem Zeitplan voraus sein. Signale dafür habe es von Zuliefererseite gegeben, schrieb Analyst Steve Mullane von BlueFin Research in einer Studie. Im Sommer hatte Intel die Serienfertigung noch ins Jahr 2019 verschoben./tih/he