AKTIE IM FOKUS: Innogy profitieren von möglicher Verbindung mit britischer SSE

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Innogy-Aktien haben am Dienstag mit einem soliden Kursgewinn auf eine enge Verzahnung eines Teils ihrer Geschäfte mit dem britischen Energiekonzern SSE reagiert.



Die Papiere der RWE-Ökostromtochter stiegen in der Spitze um 3,75 Prozent auf ein Rekordhoch von 42,36 Euro und bauten damit ihren Gewinn im laufenden Jahr auf rund 28 Prozent aus. Sie sackten aber rasch wieder ab und notierten zuletzt nur noch 1,51 Prozent höher bei 41,44 Euro. Die SSE-Titel gewannen zuletzt knapp 3 Prozent.

Wie beide Unternehmen am Dienstagnachmittag mitteilten, verhandeln sie derzeit über die Zusammenlegung ihres britischen Privatkunden- und Vertriebsgeschäfts. Anvisiert werde dabei ein neues, unabhängiges und börsennotiertes Unternehmen. Die Gespräche seien in einem fortgeschrittenen Stadium, es gebe aber noch keine finale Entscheidung. Innogy klagt seit längerem über schwache Geschäfte in Großbritannien./edh/he