AKTIE IM FOKUS: Innogy-Kurs fällt nach Ausblick für 2017 unter Unterstützung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktionäre von Innogy haben am Montag bei der Bilanzvorlage der RWE-Ökostromtochter ein Haar in der Suppe gefunden.



Der Ausblick für einen Anstieg des bereinigten Nettoergebnisses auf über 1,2 Milliarden Euro im Jahr 2017 liege zwar nahe ihrer Schätzung, aber etwas unter der durchschnittlichen Markterwartung, schrieb Analystin Tanja Markloff von der Commerzbank in einem Morgenkommentar.

Der Aktienkurs rutschte nach einem freundlichen Auftakt schnell ins Minus. Am späten Vormittag notierten die Anteilsscheine als einer der größten Verlierer im Index der mittelgroßen Werte MDax 1,45 Prozent im Minus bei 33,04 Euro.

Investoren schauen vor allem auf das bereinigte Ergebnis, da es die Grundlage für die Berechnung der Ausschüttung bildet - und Innogy gilt in erster Linie als Dividendenwert. Da half es angesichts des Ausblicks offenbar wenig, dass die für 2016 angekündigte Dividende von 1,60 Euro je Aktie laut Analystin Markloff etwas über der durchschnittlichen Marktschätzung lag. Die Aktien von RWE - dem Hauptprofiteur der Ausschüttungen - fielen um rund eine halbes Prozent.

Zudem gerieten die Innogy-Papiere mit Blick auf die Charttechnik unter Druck. Sie fielen unter den Bereich um die 33,30 bis 33,45 Euro, der zuletzt immer wieder Unterstützung geboten hatte. An solchen markanten Zonen platzieren Investoren oftmals Stop-Loss-Aufträge, um sich bei einem Kursrutsch durch automatische Verkäufe gegen größere Verluste abzusichern oder bereits erzielte Kursgewinne nicht weiter abschmelzen zu lassen. Das bedeutete aber auch, dass dann vermehrt Papiere auf den Markt geworfen werden, was den Kurs zusätzlich unter Druck setzt.

Nach ihrer zwischenzeitlichen Erholung kosteten die Innogy-Papiere infolge des Kursrutsches nun wieder so viel wie zuletzt Anfang Februar. Ohnehin haben sie seit dem Börsengang vergangenen Oktober ihren Besitzern wenig Freude bereitet. RWE hatte die Papiere seinerzeit zu je 36 Euro platziert. Seither haben sie mehr als 8 Prozent verloren. Damit zählen sie zu den größten Verlierern im MDax, der im gleichen Zeitraum klar zulegte.