AKTIE IM FOKUS: Infineon ziehen an Dax-Spitze an - Gute Branchenvorgaben

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Infineon haben am Mittwoch kräftigen Rückenwind von Kursgewinnen bei den New Yorker Branchenkollegen erhalten.



Im frühen Xetra-Handel kletterten die Papiere des Chipherstellers um 4,7 Prozent auf 17,87 Euro, womit sie der beste Dax -Wert waren. Sie steuern so nach etwa einer Woche wieder auf die Marke von 18 Euro zu. Börsianer blickten bei der Suche nach einem Kurstreiber insbesondere über den großen Teich. Am Vorabend waren in New York die Aktien großer Chipkonzerne besonders gefragt.

Ein optimistischer Kommentar zum Kurspotenzial beim US-Unternehmen Nvidia sorgte allgemein für neue Fantasie bei den Branchenwerten, hieß es in New York. Allen voran waren die betreffenden Papiere von Nvidia an der Technologiebörse Nasdaq um fast 10 Prozent angezogen, nachdem die Experten von JPMorgan für die Papiere des Grafikchip-Spezialisten nach zuletzt schwacher Kursentwicklung wieder deutliches Kurspotenzial sehen.