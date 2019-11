AKTIE IM FOKUS: Infineon steigen auf Tradegate - Quartalszahlen überzeugen

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zuletzt schon gut gelaufenen Aktien von Infineon haben am Dienstagmorgen nach der Vorlage von Zahlen für das vierte Geschäftsquartal auf der Handelsplattform Tradegate zugelegt.



Sie stieg im Vergleich zum Xetra-Schluss um etwas mehr als zwei Prozent auf 18,92 Euro.

Das abgelaufene Geschäftsjahr 2018/19 sei gut gewesen und das Schlussquartal besser gelaufen als gedacht, sagte ein Börsianer. Allerdings klängen die Aussagen zum ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres vorsichtig. Die ersten drei Monate seien aber saisonal bedingt nicht so wichtig. Mit Blick auf die Kursreaktion komme es also darauf an, ob Anleger über den kurzfristigen Ausblick hinwegschauten oder nicht.

Die Infineon-Aktien hatten sich seit ihrem Jahrestief im Juni in der Spitze um knapp 44 Prozent bis auf 19,316 Euro erholt, bevor Anleger kurz vor der Vorlage der Geschäftszahlen zunächst ein wenig Kasse gemacht hatten./mis/jha/

