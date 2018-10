AKTIE IM FOKUS: Infineon setzen Erholung fort - ASML-Zahlen und Exane-Empfehlung

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Infineon haben ihre Gegenbewegung weg vom jüngsten Tief seit März 2017 am Mittwoch fortgesetzt.



Die Papiere des Chipkonzerns gewannen an der Dax-Spitze gut 3 Prozent auf 19,53 Euro, nachdem sie in der Vorwoche noch 17,48 Euro gekostet hatten.

Europäische Technologiewerte ließen sich vom starken Verlauf an der US-Techbörse Nasdaq mitziehen. Zudem sorgte ASML mit erfreulichen Geschäftszahlen und einem soliden Ausblick für gute Laune.

Die Experten der französischen Investmentbank Exane BNP Paribas gaben zudem nach dem jüngsten Kursrutsch von Infineon ihre skeptische Einschätzung auf. Die strukturellen Wachstumsimpulse seien intakt und kurzfristige Bedenken zu hoch gehängt worden, schrieb Analyst Jerome Ramel in einer aktuellen Studie. Wie bereits in den Jahren 2015 und 2016 sei die Bewertung deutlich eingestampft woren, ohne dass gleichzeitig die Ergebnisprognosen gesunken seien.

Die Aktie preise nur noch ein Wachstum von 5 Prozent für das kommende Jahr ein - verglichen mit avisierten "mindestens 10 Prozent" und am Markt erwarteten 11 Prozent. Ramel traut der Aktie weiter 21,50 Euro zu, ein weiteres Ergolungspotenzial von rund 10 Prozent./ag/mis

