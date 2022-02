AKTIE IM FOKUS: Infineon knüpfen wieder an Kursschwäche an

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach vorbörslichen Kursgewinnen der Infineon -Aktie ist der Kurs am Donnerstag im Xetra-Handel unter Druck geraten. Als schwächster Wert im Dax verloren die Papiere des Chip-Herstellers 2,7 Prozent auf 35,60 Euro. Sie knüpften damit an die zum Jahresanfang begonnene Kursschwäche an.

Analysten lobten in ersten Stellungnahmen die erhöhten Jahresziele für den Umsatz und die Profitabilität. Damit dürften die Gewinnerwartungen am Markt nun steigen, schrieb Sandeep Deshpande von JPMorgan. Er riet gleichwohl von längerfristigen Aktienpositionen in Infineon ab. Denn im Verlauf dieses Jahres dürfte sich das 2021 noch knappe Chip-Angebot erhöhen. "Das bedeutet, Aufträge werden gekürzt". Damit sollten sich wiederum auch die zuletzt hohen Preise zunehmend normalisieren./bek/jha/