AKTIE IM FOKUS: Infineon knicken nach Gewinnwarnung ein - Siltronic fallen auch

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Infineon -Aktien sind am Mittwochnachmittag nach einer Gewinnwarnung mit einem Minus von 7,8 Prozent auf 17,29 Euro auf den tiefsten Stand seit Anfang des Jahres gefallen.



Wegen der weltweiten Konjunkturunsicherheiten rechnet der Chipkonzern im laufenden Geschäftsjahr mit einem Umsatz von acht Milliarden Euro, plus oder minus 2 Prozent. Analysten hatten hier im Schnitt 8,27 Milliarden auf dem Zettel. Die Segmentergebnismarge erwartet Infineon nun bei 16 Prozent in der Mitte der neuen Umsatzschätzung. Bisher wurde eine Marge von 17,5 Prozent angepeilt.

Die Papiere des Herstellers von Halbleiterwafern Siltronic fielen im Schlepptau um mehr als 4 Prozent./mis/jha/

