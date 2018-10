AKTIE IM FOKUS: Infineon erholen sich kräftig - UBS bleibt optimistisch

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Infineon-Aktien haben die Dax-Erholung am Montag mit 8,5 Prozent Kursplus auf 17,51 Euro angeführt.



Die Papiere des Halbleiterkonzerns kommen vom tiefsten Stand seit Ende 2016 und der 200-Wochen-Durchschnittslinie als besonders langfristigen Trendindikator. Alleine in den vergangenen drei Handelswochen hatten sie in der Spitze rund ein Viertel an Börsenwert verloren.

Am Montag profitierten sie nun von der breiten Markterholung und insbesondere der starken Autobranche. Die Münchner sind mit ihrer Automotive-Sparte hier als Zulieferer gefragt. Die zuletzt schwache Branche profitierte von einer Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg aus informierten Kreisen, wonach die Chinesen planen, die zuletzt maue Autonachfrage mit Steuersenkungen in Schwung zu bringen.

Analyst David Mulholland von der UBS signalisierte derweil in einer aktuellen Studie auch mit seinem auf 24 Euro gesenkten Kursziel enormen Erholungsspielraum. Er sieht die Halbleiterbranche zwar zurückhaltend, Infineon ist aber sein Favorit./ag/he