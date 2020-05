AKTIE IM FOKUS: Infineon auf Tradegate gefragt nach solidem zweiten Quartal

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein besser als erwartet verlaufenes zweites Geschäftsquartal hat am Dienstag im vorbörslichen Handel die Erholung der Infineon -Aktie vorangetrieben.



Auf Tradegate ging es im Vergleich zum Xetra-Handelsschluss am Vortag um 4 Prozent auf 16,46 Euro nach oben. Allerdings hatte die Aktien des Chipherstellers am Vortag kräftig um fast 7 Prozent nachgegeben.

JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande lobte den Geschäftsverlauf im abgelaufenen Jahresviertel. Zugleich warnte er aber, dass die Signale für das dritte deutlich schlechter seien und das Vertrauen in die angepeilten Jahresziele recht gering sei./ck/mis