AKTIE IM FOKUS: Inditex nach Zahlen sehr schwach und wieder unter 200-Tage-Linie

MADRID (dpa-AFX Broker) - Den Anlegern von Inditex ist am Mittwoch die Freude an ihren Aktien vergangen: Für die Papiere des spanischen Modeherstellers ging es nach Vorlage der Zahlen für das vierte Quartal am Vormittag um 4,42 Prozent auf 25,11 Euro abwärts.



Mit diesem Minus waren sie im leicht freundlich tendierenden Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 der nach Adidas zweitschwächste Wert. Mit 24,66 Euro waren sie zeitweise auf den tiefsten Stand seit Mitte Februar gerutscht.

Das operative Ergebnis (Ebit) der Zara-Mutter liege unter seiner Erwartung, schrieb UBS-Analyst Fred Speirs in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Chiara Battistini von JPMorgan bemängelte die Entwicklung der Bruttomargen, die ihre Schätzungen verfehlt hätten. Sowohl Speirs als auch Battistini behielten aber ihre positiven Einstufungen mit "Buy" beziehungsweise "Overweight" bei. Beide lobten den Ausblick und die steigenden Ausschüttungen.

Die Erholung der Inditex-Papiere seit Jahresbeginn ist mit dem aktuellen Kursrutsch allerdings endgültig passé. Ausgehend von etwas unter 22 Euro waren sie bis Anfang März wieder bis auf 27 Euro gestiegen und hatten damit auch die viel beachtete 200-Tage-Durchschnittslinie zurückerobert, die als Indikator für den längerfristigen Trend gilt. Der Kursrutsch an diesem Vormittag ließ die Anteile wieder deutlich unter diese Linie sinken./ajx/jha/

