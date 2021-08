AKTIE IM FOKUS: Impfstoffaktie Valneva setzt Rekordjagd fort

FRANKFURT (dpa-AFX) - Anhaltende Fantasie auf einen Corona-Impfstoff hat die Rekordrally der Papiere des französischen Biotechunternehmens Valneva am Montag weiter angeschoben.



Valneva-Anteile gewannen am Montag in der ersten Handelsstunde an der Euronext bis zu zehn Prozent auf 17,98 Euro und baute damit das Plus in den vergangenen 13 Handelstagen auf gut 70 Prozent aus. Das Unternehmen rückte zuletzt stärker in den Blickpunkt, da es auf die klassische Herangehensweise mit einem inaktiven Virus (Totimpfstoff) gegen Covid-19 setzt. Erst am Wochenende hieß es in einem Bericht der "Berliner Zeitung", dass die Franzosen damit einem "Impfstoff für mRNA-Skeptiker" in petto haben könnten.

Derzeit gibt es aber noch keine Zulassung. Valneva selbst erwartet noch vor Jahresende eine Zualssung von VLA2001 in Großbritannien. Zuletzt waren die Impfkampagnen in vielen Ländern ins Stocken geraten - unter anderem weil einige der neuen mRNA-Technologie der Hersteller Biontech und Moderna misstrauen. Trotz der starken Kursgewinne in den vergangenen Wochen ist Valneva mit einem Börsenwert von 1,8 Milliarden ein Leichtgewicht unter den Impfstoffherstellern.