AKTIE IM FOKUS: Immobilienportfolio-Wertzuwachs erfreut TLG-Anleger vorbörslich

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von TLG Immobilien erhalten am Dienstag vorbörslichen Rückenwind von einem gewachsenen Immobilienvermögen.



Auf der Handelsplattform Tradegate rückten sie im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Montag um 3,1 Prozent vor. Das Unternehmen hatte am Vorabend nach Börsenschluss mitgeteilt, dass der Wert des Portfolios im zweiten Halbjahr um 244 Millionen Euro beziehungsweise 5,5 Prozent gestiegen ist.

Laut TLG war dafür weit überwiegend die "dynamische Marktentwicklung mit steigenden Mieten" bei Berliner Immobilien verantwortlich. Ein Händler sprach in einem ersten Kommentar von einer "starken Wertsteigerung", die das rosige Gesamtbild am Markt für Gewerbeimmobilien in Deutschland und vor allem in Berlin unterstreiche. Da TLG kurz vor der Übernahme durch den Branchenkollegen Aroundtown steht, konnten am Dienstag auch dessen Aktien vorbörslich um 1 Prozent zulegen./tih/jha/

