AKTIE IM FOKUS: Hypoport steigen dank starker Europace-Wachstumsdaten

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Wachstum mit dem Finanzierungsmarktplatz Europace lässt die Anleger am Montag bei Hypoport munter Zugreifen.



Die Aktien des Finanzdienstleisters rückten im frühen Xetra-Handel an der Spitze des Kleinwerte-Index SDax um 6,5 Prozent vor auf 247,50 Euro, womit sie wieder in Richtung des bisherigen Rekordhochs von 261,50 Euro stiegen. Am Markt wurde die Bewegung mit einer starken Entwicklung bei Europace im dritten Quartal in Verbindung gebracht.

Ein Anstieg des auf Europace umgesetzten Transaktionsvolumens im dritten Quartal um mehr als 24 Prozent zeugt weiterhin vom Wachstumsschwung bei dem Finanzierungsmarktplatz. Nach neun Monaten liegt das Volumen hier jetzt rund 18 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Analyst Philipp Häßler von Pareto Securities

sieht das "starke" Abschneiden mit der Plattform als guten Indikator für die im November erwarteten Drittquartalszahlen von Hypoport an./tih/jha/

