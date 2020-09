AKTIE IM FOKUS: Hypoport mit Kursrutsch vom Rekordniveau - Metzler stuft ab

Weitere Suchergebnisse zu "Hypoport":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Gewinnmitnahmen am deutschen Aktienmarkt haben sich am Freitag besonders stark bei Hypoport gezeigt.



Nachdem die Papiere mit 525 Euro Rekordniveau erreicht hatten, waren sie am Vortag schon im Späthandel schon mit dem Gesamtmarkt abgerutscht. Nun ging es nach einem negativen Analystenkommentar des Bankhauses Metzler nochmals um fast sechs Prozent auf 468 Euro bergab. Die Kursgewinne seit Mitte August wurden damit wieder ausgelöscht.

Metzler-Analyst Jochen Schmitt hat die Papiere nach ihrer Rally von "Hold" auf "Sell" abgestuft, auch wenn er das Kursziel von 400 auf 415 Euro erhöhte. Er hält die guten Wachstumsaussichten des Finanzdienstleisters im derzeitigen Aktienkurs für bereits mehr als adäquat eingepreist. In diesem Jahr haben die Hypoport-Aktien schon zwei Drittel zugelegt, seit dem Corona-Tief im März haben sie sich weit mehr als verdoppelt./tih/fba

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------