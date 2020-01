AKTIE IM FOKUS: Hugo Boss steigen - Analystin lobt Entwicklung in trägem Umfeld

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine überraschend gute Geschäftsentwicklung von Hugo Boss im wichtigen Weihnachtquartal hat den Aktien des Modeunternehmens am Dienstagmorgen Rückenwind beschert.



Die Papiere gewannen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss 1,17 Prozent auf 44,20 Euro. Die Resultate des Konzerns stimmten gerade angesichts des schwierigen Geschäftsumfeldes zuversichtlich, schrieb Analystin Louise Singlehurst von der Investmentbank Goldman Sachs in einer ersten Reaktion. Hugo Boss habe vom Einzelhandelsgeschäft, aber auch von der Partnerschaft mit dem Online-Händler Zalando profitiert. Insgesamt habe der Umsatz im Schlussquartal die Erwartungen übertroffen. Mit Blick auf 2019 liege der operative Gewinn derweil auf dem Niveau der Konsensschätzung, so dass sich diese zunächst wohl nicht großartig ändern dürften./mis/fba

