AKTIE IM FOKUS: Hugo Boss setzen nach jüngstem Kursrutsch zur Erholung an

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach fast 19 Prozent Kursverlust seit der Gewinnwarnung in der vergangenen Woche haben die Papiere von Hugo Boss am Mittwochvormittag zur Erholung angesetzt.



Einem erneut schwachen Handelsstart folgte der Dreh auf plus 1,7 Prozent bei 37,40 Euro.

Dem Reigen verhaltener Analystenkommentare waren am Dienstagnachmittag auch die LBBW und die Commerzbank mit gestrichenen Kaufempfehlungen gefolgt. Auch ihre Kursziele signalisieren allerdings keine weiteren Rückschlagsrisiken mehr./ag/mis