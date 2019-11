AKTIE IM FOKUS: Hugo Boss profitieren von Optimismus fürs Weihnachtsgeschäft

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Hugo Boss haben am Dienstag von einer optimistischen Prognose des Modekonzerns für das Schlussquartal profitiert.



Die Aktien kletterten im MDax um 1,1 Prozent auf 39,19 Euro und gehörten so im Index mittelgroßer Werte zu den größeren Gewinnern. In der Spitze bedeuteten 40,50 Euro ein Hoch seit der Gewinnwarnung, die der Aktie vor etwas mehr als drei Wochen einen herben Kursrutsch eingebrockt hatte. Über der 40-Euro-Marke fehlte den Anlegern dann aber wieder etwas der Mut.

Hugo Boss hatte am Dienstag endgültige Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, die aber nicht als Kurstreiber angesehen wurden. Vielmehr sorgte für Rückenwind, dass das Management für das Weihnachtsquartal einen deutlichen Ergebnisanstieg ankündigte. Dies beruhigte die Anleger, nachdem sich der Modekonzern im Oktober wegen anhaltender gesamtwirtschaftlicher Unsicherheiten vorsichtiger für das Gesamtjahr positioniert hatte. Laut dem Analysten Herbert Sturm von der DZ Bank dürfte der Kursdruck auf der Aktie nun nachlassen. Sie war zuletzt auf einem Tief seit 2010 angekommen./tih/fba

