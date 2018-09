AKTIE IM FOKUS: Hugo Boss fallen nach Zalando-Warnung auf neues Tief

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Hugo Boss sind am Dienstag im Tagestief auf den niedrigsten Kurs seit November 2017 gefallen.



Ein Händler sah die Papiere im Sog des Kurseinbruchs von Zalando . Die Hitzewelle der vergangenen Monate dürfte auch an dem Modekonzern nicht spurlos vorüber gegangen sein, argumentierte dieser. Sowohl in den firmeneigenen Filialen als auch in den Outlets dürfte die Nachfrage erlahmt sein.

Im Tief rutschten Hugo Boss am Dienstag bis auf 66,66 Euro und damit marginal unter die Tiefstände vom 6. September sowie vom März. Zuletzt wurden sie noch 2,6 Prozent niedriger gehandelt zu 67,40 Euro./bek/tos

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------