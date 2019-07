AKTIE IM FOKUS: Hoffnung auf gute Geschäfte treibt Morphosys an

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Ende Juni begonnene Höhenflug der Morphosys -Papiere hält weiter an.



Am Mittwoch kletterte der Kurs des Antikörperspezialisten zeitweise bis auf 97,65 Euro - das war der höchste Stand seit dem Zwischenhoch aus dem Mai bei 97,90 Euro. Kurz nach Mittag lagen die Anteilsscheine noch mit 2,63 Prozent im Plus bei 97,45 Euro, damit gehörten sie zu den Favoriten im MDax .

Noch im Juni hatten Sorgen um die fehlende Onkologie-Expertise des neu bestellten Morphosys-Chefs Jean-Paul Kress die Papiere unter Druck gesetzt. Seitdem geht es auch durch positive Unternehmensnachrichten steil nach oben. Vor allem die Hoffnung auf gute Geschäfte dürfte dabei treiben. So hatte das Biotech-Unternehmen dank der Meilensteinzahlung vom Partner GlaxoSmithKline seine Jahresprognose angehoben. Auch könnte Morphosys laut Experten seine Ziele für das Schuppenflechtemittel Tremfya anheben. Das Unternehmen erhält als Lizenzpartner von Janssen - der Pharmasparte des US-Konzerns Johnson & Johnson - eine Umsatzbeteiligung./tav/fba

