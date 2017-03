AKTIE IM FOKUS: Hoffnung auf Kalipreiserholung treibt K+S an - Analyst skeptisch

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktionäre des Dünger- und Salzkonzerns K+S haben am Donnerstag abermals auf eine Erholung der Preise für Kalidünger gesetzt.



Die Papiere schnellten am Nachmittag bis auf 23,155 Euro nach oben. Zuletzt kosteten sie noch 22,44 Euro - ein Plus von 2 Prozent. Ein Händler verwies auf einen Medienbericht, demzufolge der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko die Bereitschaft zur Kooperation des Landes mit dem russischen Düngerkonzern Uralkali signalisiert habe.

Mitte 2013 war der Düngerriese Uralkali aus einer Vertriebsallianz mit den weißrussischen Partnern ausgestiegen und hatte damit die gesamte Branche durcheinander gewirbelt. Das hatte den Wettbewerb verschärft. Die Kurse vieler Branchenwerte waren damals massiv unter Druck geraten. Seither gab es immer mal wieder Spekulationen über eine neue Allianz, die sich bisher allerdings nicht bewahrheiteten.

Analyst Jonas Oxgaard vom Bernstein Research äußerte sich denn auch vorsichtig. Natürlich seien die Spekulationen über eine Kooperation positiv. Er sei aber nicht überzeugt, dass es dazu komme, denn beide Seiten hätten sehr unterschiedliche Interessen. Zudem bräuchte es - unabhängig von davon, wer den Kalimarkt kontrolliere - Kapazitätskürzungen von beiden Seiten. So gehe weiter die Furcht vor einem Überangebot um.

In den vergangenen Jahren hatte die Branche mit einer allgemeinen Schwäche und niedrigen Preise zu kämpfen. Zuletzt zeigten sich Experten aber verhalten zuversichtlich hinsichtlich einer Bodenbildung und einer möglichen Trendwende. Die Papiere von K+S hatten sich seit ihrem Mehrjahrestief bei 15,805 Euro im September 2016 um knapp 60 Prozent erholt. Nach dem Anstieg bis auf fast 25 Euro im Januar bröckelte der Kurs dann aber wieder ab.

Ein genaueres Bild über die Entwicklung von K+S können sich die Anleger am 16. März machen. Dann will das im MDax gelistete Unternehmen über die Entwicklung im Jahr 2016 berichten. Zudem dürfte es Aussagen zum neuen Jahr geben./mis/edh/he