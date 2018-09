AKTIE IM FOKUS: Höhere Gewinnprognose sorgt bei Salzgitter für Erleichterung

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine höhere Gewinnprognose von Salzgitter hat den Aktienkurs am Mittwoch auf den höchsten Stand seit Anfang August getrieben.



In der Spitze gewannen die Papiere des Stahl- und Röhrenherstellers knapp 8 Prozent auf 41,96 Euro. Zuletzt lagen sie noch mit 5 Prozent im Plus. In ihrem Fahrwasser ging es auch für die Aktien von Thyssenkrupp um 2,6 Prozent aufwärts.

Ein Händler sprach in einer ersten Einschätzung von einer "satten" Erhöhung der Gewinnprognose. Das neue Zielband für den Vorsteuergewinn liege um knapp 17 bis 20 Prozent über der bisherigen Prognosespanne. Allerdings lägen die Schätzungen von Analysten zum Teil noch über der nun erhöhten Prognose. Der Kurs der Aktie war in den vergangenen Monaten stark gefallen und habe nun entsprechend Erholungspotenzial./bek/tos

