AKTIE IM FOKUS: Hochtief überzeugt einmal mehr die Anleger

Weitere Suchergebnisse zu "Hochtief":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger von Hochtief bauen weiter auf Beton.



Nachdem der Konzern am Dienstag mit seinen Jahreszahlen sowie seinem Ausblick positiv überrascht hatte, stiegen die Aktien auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber dem Xetra-Schluss zu Wochenbeginn um 1,54 Prozent auf 145,50 Euro.

Hochtief habe 2016 in allem Sparten seinen Ertrag gesteigert, lobte ein Händler. Ferner habe der Baukonzern beim Umsatz und mit seinen Gewinnkennziffern die Erwartungen übertroffen, meinte ein anderer Börsianer. Auch der Dividendenvorschlag in Höhe von 2,60 Euro je Aktie habe positiv überrascht. Zudem klinge der Ausblick gut: Hochtief peilt für 2017 ein Umsatzwachstum von mehr als 10 Prozent an. Der um Sondereffekte bereinigte Konzerngewinn soll auf 410 bis 450 Millionen Euro steigen.

Analyst Thorsten Reigber von der DZ Bank stimmte ebenfalls in den Lobgesang ein. Allerdings gab der Experte zu bedenken, dass die Aktien derzeit mit einem Aufschlag von mehr als 50 Prozent gegenüber den Papieren der Wettbewerber gehandelt würden. Dabei sei Hochtief weitaus weniger profitabel als seine Konkurrenten.