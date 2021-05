AKTIE IM FOKUS: Henkel fallen - JPMorgan: Rohstoffkosten 'das Haar in der Suppe'

Weitere Suchergebnisse zu "Henkel Vz":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach den Kursgewinnen im frühen Handel hat sich am Donnerstag am Markt mit Blick auf die Henkel-Aktien eine negative Sicht durchgesetzt.



Der Kurs verlor gut zwei Prozent auf 94,10 Euro. Nach einer Analystenkonferenz schrieb Celine Pannuti von JPMorgan, Aussagen des Managements zu steigenden Rohstoffpreisen im Segment Wasch- und Reinigungsmittel in Nordamerika könnten den Aktienkurs belasten. Diese seien "das Haar in der Suppe". Die Expertin vermutet aber, dass Henkel in diesem Jahr die eigenen Vorgaben übertrifft./bek/fba

