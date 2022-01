AKTIE IM FOKUS: Henkel nach Kurseinbruch stabilisiert - Experten zurückhaltend

Weitere Suchergebnisse zu "Henkel Vz":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Henkel haben sich nach dem zweistelligen Kurseinbruch vom Freitag zu Wochenbeginn stabilisiert. Die Aktien der Düsseldorfer, die den Markt mit einem trüben Wachstumsausblick geschockt hatten, legten bis Montagmittag 4 Prozent zu auf 72,60 Euro. Die Chartunterstützung im Bereich von 70 Euro konnte damit zunächst einmal mehr verteidigt werden.

Zahlreiche Experten kappten am Montag ihre Kursziele auf bis zu 68 Euro. Insgesamt überwiegt Zurückhaltung. "Die Aktien sind günstig, aber es fehlt an Kurstreibern", schrieb Barcalys-Analyst Iain Simpson. Guillaume Delmas von der UBS sieht die Umbauphase in die Verlängerung gehen und die Trendwende im Konsumentengeschäft vertagt./ag/jha/