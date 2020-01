AKTIE IM FOKUS: Hellofresh nach starken Schwankungen wieder gesucht

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Auch zwei Tage nach der Veröffentlichung erster Eckdaten für 2019 von Hellofresh haben sich die starken Kursschwankungen am Freitag fortgesetzt.



Mit einem Plus von gut sechs Prozent auf 22,40 Euro setzten sich die Aktien des Versenders von Kochboxen mit Abstand an die Spitze des SDax der kleineren Börsentitel.

Am Vortag waren die Papiere im frühen Handel zunächst um rund 14 Prozent nach oben geschossen. Anschließend bröckelte der Kurs kontinuierlich ab und drehte vorübergehend sogar ins Minus. Sie beendeten den Handel letztlich mit einem Plus von 1,9 Prozent beendet. Nun setzten sie die Aufwärtsbewegung fort.

Das Unternehmen wachse überraschend stark, aber nicht zu Lasten der Profitabilität, wie das sonst bei wachstumsstarken Geschäftsmodellen oft der Fall sei, schrieb Analyst Robert Berg von der Berenberg Bank. Er riet daher zum Kauf mit einem Kursziel von 25 Euro./bek/mis