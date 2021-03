AKTIE IM FOKUS: Hellofresh setzen nach Jahreszahlen starken Monatsbeginn fort

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Pandemie-Gewinners Hellofresh bekommen am Dienstag neuen Schub von den Jahreszahlen des Kochboxenversenders.



Auf Tradegate gewannen sie im vorbörslichen Handel etwas mehr als ein Prozent zum Xetra-Schluss auf 67,55 Euro. Damit knüpfen sie an ihren starken Monatsauftakt an. Im Februar waren sie nach dem Rekordhoch von 77,90 Euro etwas deutlicher abgerutscht.