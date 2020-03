AKTIE IM FOKUS: Hellofresh nehmen frisches Rekordhoch ins Visier

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein Rekordhoch steht am Donnerstag für die Aktien von Hellofresh an.



Zu einer Kaufempfehlung der Investmentbank JPMorgan kam die überraschende Aufnahme in den MDax der mittelgroßen Börsentitel hinzu. Auf Tradegate stiegen die Aktien um gut drei Prozent auf 25,80 Euro. Sie würden damit im Xetra-Handel das Hoch von Mitte Februar bei 25,55 Euro noch überbieten.

Hellofresh ersetzen im MDax in Kürze die Papiere des Chip-Entwicklers Dialog Semiconductor. "Das ist eine Überraschung, Indexanalysten hatten nicht mit Änderungen im MDax gerechnet", sagte ein Händler.

Analyst Marcus Diebel von JPMorgan nannte derweil eine Abstufung der Aktien des Kochboxversenders auf "Neutral" im Dezember "verfrüht" und stufte sie wieder auf "Overweight". Nach einem Treffen mit Managern des Unternehmens am Vortag machte er für den Aktienkurs "reichlich Aufwärtspotenzial" aus./bek/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------