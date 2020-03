AKTIE IM FOKUS: Hellofresh nähern sich nach gutem Ausblick Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Wachstumsziele von Hellofresh sind am Dienstag an der Börse gut angekommen.



Der Kurs des Versenders von Kochboxen setzte sich mit einem Aufschlag von 6,8 Prozent auf 23,60 Euro an die Spitze des SDax der kleineren Börsentitel. Damit rückte das Rekordhoch von Mitte Februar bei 25,55 Euro wieder in Reichweite.

Im Fokus stehe der Ausblick und der sei sehr solide, sagte Analyst Marcus Diebold von JPMorgan. Hellofresh wolle den Umsatz in diesem Jahr um 22 bis 27 Prozent steigern, dem stehe seine Schätzung von 23,4 Prozent gegenüber. "Am Markt rechnet man wohl damit, dass das Umsatzwachstum im Jahresverlauf das obere Ende der Spanne erreicht", vermutet der Experte. Zudem liege die Prognose einer operativen Marge von bis zu 5,5 Prozent über seiner Annahme von 5,3 Prozent./bek/jha/

