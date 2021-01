AKTIE IM FOKUS: Hellofresh gegen den Trend auf Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Kochboxenversenders Hellofresh haben am Freitag ihr bisheriges Rekordhoch von Anfang Januar übesprungen.



In der Spitze stiegen sie auf über 69 Euro. Einmal mehr gewannen die Titel in einem wegen Lockdown- und Virussorgen schwächeren Gesamtmarkt besonders deutlich hinzu und unterstrichen damit ihren Ruf als Krisengewinner. Mit einem Plus von 4,4 Prozent waren sie im MDax der größte Gewinner.

Die Credit Suisse sieht noch deutlich Spielraum nach oben für die Hellofresh-Aktien und erhöhte ihr Kursziel von 65 auf 81 Euro. Die Anfang März anstehenden Quartalszahlen dürften sich als Kurstreiber erweisen, so die Einschätzung der Schweizer Bank./ajx/jha/