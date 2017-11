AKTIE IM FOKUS: HelloFresh steigen am ersten Handelstag

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Kochboxenversenders HelloFresh sind mit Gewinnen in ihren ersten Handelstag gestartet.



Auf Xetra lag ihr erster Kurs am Donnerstag bei 10,60 Euro und damit 3,41 Prozent über ihrem Ausgabepreis von 10,25 Euro. Zuletzt kosteten die Papiere noch 10,47 Euro. An der Börse bringt es die Beteiligung des Start-up-Spezialisten Rocket Internet damit auf einen Wert von rund 1,7 Milliarden Euro.

Anfangs hatte HelloFresh die Aktien in einer Spanne von 9,00 bis 11,50 Euro angeboten, diese dann aber dem Vernehmen nach auf 10,25 bis 11,50 Euro eingeengt. Mit dem festgelegten Ausgabepreis Preis nimmt das Unternehmen bis zu 318 Millionen Euro ein. Mit dem Erlös, der vollständig Hellofresh zufließt, soll die weitere Expansion finanziert werden.

Hellofresh gehört bis zum Abschluss des Börsengangs mehrheitlich zu Rocket Internet, dessen im Kleinwerteindex SDax notierte Papiere gewannen am Donnerstag 0,41 Prozent./mis/zb

