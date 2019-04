AKTIE IM FOKUS: Hella steigen nach soliden Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Hella":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach anfänglichen Kursabgaben haben die Aktien des Beleuchtungsspezialisten Hella am Donnerstag im vorbörslichen Handel wieder ins Plus gedreht.



Nach Zahlen des MDax-Unternehmens zum dritten Geschäftsquartal stiegen die Papiere auf Tradegate um 0,7 Prozent auf 45,05 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag.

Ein Börsianer wertete die Quartalsergebnisse als solide. Das Wachstum aus eigener Kraft liege leicht über den Markterwartungen. Der bereinigte operative Gewinn (Ebit) habe vom Autogeschäft profitiert und liege ebenfalls etwas über der Konsensschätzung. Die anfänglichen Kursverluste begründete der Marktteilnehmer mit der Aussage des Unternehmens, das vierte Geschäftsquartal werde "sehr herausfordernd"./bek/jha/

