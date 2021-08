AKTIE IM FOKUS: Hella springen auf Rekordhoch nach Übernahmespekulationen

Weitere Suchergebnisse zu "Hella":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Hella haben am Montagnachmittag mit einem Kurssprung auf aktuelle Übernahmespekulationen reagiert.



Zuletzt notierten die Papiere des Autozulieferers und Scheinwerfer-Spezialisten 13,7 Prozent höher bei 68,72 Euro und erklommen damit ein weiteres Rekordhoch. Zudem waren sie klarer Spitzenreiter im MDax , der nur rund 0,3 Prozent im Plus lag.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, konkurrieren die beiden französischen Automobilzulieferer Faurecia und Cie Plastic Omnium in der Endausscheidung um eine Mehrheitsbeteiligung an dem deutschen Wettbewerber. Die Hella-Gründerfamilie Hück, der rund 60 Prozent am Unternehmen gehören, habe um verbindliche Angebote bis zum 11. August gebeten und könnte in den folgenden Tagen eine Entscheidung über den Gewinner treffen, hieß es weiter. Ein mögliches Geschäft könnte Hella mit rund 8 Milliarden Euro bewerten, was mehr als 70 Euro je Aktie entspreche, hieß es weiter./edh/he