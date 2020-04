AKTIE IM FOKUS: Hella legen nach Kaufempfehlung zu

Weitere Suchergebnisse zu "Hella":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Licht- und Elektronikspezialisten Hella haben am Montag nach einer Kaufempfehlung durch das Bankhaus Lampe neuen Schwung erhalten.



Der Kurs stieg in der Spitze am frühen Nachmittag um mehr als 12 Prozent auf 27,86 Euro. Zuletzt belief sich das Plus noch auf 11 Prozent, womit die Papiere auf dem zweiten Platz im MDax rangierten.

Zwar hätten die in der vergangenen Woche vorgelegten Quartalszahlen des Zulieferers noch keine Auswirkungen der Covid-19-Krise enthalten, schrieb Lampe-Analyst Christian Ludwig. Er glaubt aber, dass sich das im vierten Quartal, das die Monate März, April und Mai umfasst, noch ändern werde. Letztendlich dürfte Hella aber gut aufgestellt sein, um der Krise standzuhalten, so das Fazit des Experten. Von ihrem Tiefpunkt Mitte März bei 20,24 Euro hat sich die Aktie mittlerweile wieder um 37 Prozent erholt. Das Papier war zuvor im Zuge der Corona-Krise um mehr als die Hälfte eingebrochen./kro/he