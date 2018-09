AKTIE IM FOKUS: Hella drehen ins Minus - JPM weiter überzeugt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach anfänglicher Freude über die Quartalszahlen von Hella hat sich am Donnerstag an der Börse wieder eine trübere Stimmung breit gemacht.



Der Kurs des Automobilzulieferers war in der Eröffnung um bis zu 2,8 Prozent gestiegen, hat anschließend aber ins Minus gedreht und verlor zuletzt 3 Prozent auf 49,32 Euro.

Auf der Analystenkonferenz habe Vorstandschef Rolf Breidenbach seine Erwartung an das laufende zweite Geschäftsquartal als "erheblich schlechter" als das erste Quartal bezeichnet, schrieb Analyst Jose Asumendi von JPMorgan. Auch änderten sich die Aussagen von Kunden mit Blick auf den neuen Abgas- und Verbrauchstest WLTP von Woche zu Woche, hier sei also die Vorhersehbarkeit sehr gering.

Dem stünden bedeutende Kosteneinsparungen des Unternehmens gegenüber, schrieb der Experte. Bei Kostensenkungen habe Hella in der Vergangenheit stets Erfolge gezeigt. Eine höhere Profitabilität und die Erwirtschaftung von Barmitteln ließen ihn an der Einschätzung "Overweight" für die Aktien festhalten./bek/fba