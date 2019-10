AKTIE IM FOKUS: Hella auf Tradegate sehr schwach nach Aktien-Platzierung

Weitere Suchergebnisse zu "Hella":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Hella haben am Freitag vorbörslich nachgegeben.



Sie verloren auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Börsenschluss zuletzt 4,3 Prozent auf 42,50 Euro. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf entsprechende Dokumente berichtete, seien am Donnerstagabend in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren über das Bankhaus Lampe etwas mehr als 1 Million Aktien oder ein Prozent des Aktienkapitals am Autozulieferer platziert worden. Laut einem Händler wurden die Papiere seien zu 41,75 Euro pro Stück losgeschlagen./ck/mis