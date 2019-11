AKTIE IM FOKUS: Heidelberger Druck steigen kräftig nach Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Heidelberger Druck haben von den Zahlen für das zweite Geschäftsquartal profitiert.



Im frühen Handel kletterte der Wert um 9,3 Prozent auf 1,30 Euro. Damit ist die Aktie auf bestem Weg, wieder das Niveau von Anfang Juli und damit vor dem Absturz auf unter ein Euro im Spätsommer zu erreichen. An der desaströsen Entwicklung ändert das freilich wenig: 2017 noch im Hoch mit rund 3,50 Euro bewertet, befindet sich die Aktie seit zwei Jahren auf dem Weg nach unten.

Die Zahlen für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres kamen nach dem schwachen Jahresauftakt am Markt gut an. Marktteilnehmer verwiesen auf den höher als erwarteten Umsatz und eine solide Auftragslage. Das Unternehmen habe erstmals seit einigen Quartalen positiv überrascht. Der Jahresausblick sei nun wieder erreichbar. In die Zukunft sollte das gute zweite Quartal aber nicht projiziert werden./mf/fba

