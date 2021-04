AKTIE IM FOKUS: Heidelberger Druck gewinnen nach Empfehlung zweistellig

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung des Investmenthauses Stifel hat den Papieren von Heidelberger Druck am Gründonnerstag kräftig Auftrieb gegeben.



In der ersten halben Stunde des Handels sprangen sie um 11,50 Prozent auf 1,28 Euro an. Mitte Februar hatten sie sich mit 1,549 Euro bereits auf das höchste Niveau seit 2019 erholt, bevor ein erneuter Rückschlag einsetzte.

Das Unternehmen sei als Marktführer bei Bogenoffset-Druckmaschinen gut positioniert für eine Erholung von der Corona-Krise, erklärte der Analyst Daniel Gleim. Mit weiteren Optimierungsmaßnahmen könnten zudem Kosten gesenkt werden. Das Kursziel von Gleim liegt mit 1,50 Euro knapp unter dem Februar-Zwischenhoch./ag/jha/