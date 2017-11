AKTIE IM FOKUS: HeidelbergCement-Erholung nimmt nach Bernstein-Lob Fahrt auf

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - HeidelbergCement -Aktien haben am Donnerstag mit einem Plus von 1,48 Prozent auf 90,75 Euro von einem positiven Analystenkommentar von Bernstein Research profitiert.



Der Einschätzung des Analysten Phil Roseberg zufolge profitiert der Baustoffkonzern von einem beschleunigenden Wachstum in Nord- und Osteuropa sowie in Teilen Nordamerikas. Zudem scheine der Konzern den Einstieg in Südeuropa zum richtigen Zeitpunkt gewählt zu haben. Der Experte hob sein Kursziel von rund 96 auf 102 Euro an und bekräftigte sein "Outperform"-Votum.

Nach einem Zwischentief bei 76,94 Euro Ende August hatten die Aktien sich zuletzt dank der Hoffnung auf wieder besser laufende Geschäfte des Dax-Konzerns spürbar erholt. Die Anfang November vorgelegten Zahlen für das dritte Quartal hatten die Hoffnungen untermauert und den Aktien einen zusätzlichen Schub verliehen./mis/jha/

