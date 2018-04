AKTIE IM FOKUS: Heftige Kursschwankungen bei Aixtron - Schnelle Gewinnmitnahmen

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Aixtron haben sich am Donnerstag auf eine Berg- und Talfahrt begeben.



Auf Katerstimmung an den vergangenen Tagen folgte zeitweise Erleichterung wegen guter Zahlen und eines optimistischen Ausblicks, dann aber kippte die Stimmung wieder schlagartig. Nach einem frühen Kurssprung um über 10 Prozent büßten sie zuletzt im TecDax mehr als 5 Prozent ein.

Zunächst sorgte es für große Freude, dass der Ausrüster für die Halbleiterindustrie seinen Umsatz und das operative Ergebnis im Gesamtjahr nun am oberen Ende der im Februar genannten Spanne erwartet. Denn die Anleger hatten sich zuletzt Sorgen gemacht, dass der Schwung in der Chipindustrie nachlässt. In den vergangenen fünf Tagen war es deswegen um bis zu 15 Prozent nach unten gegangen.

Harald Schnitzer von der DZ Bank bescheinigte dem Unternehmen nun am Donnerstag in einer ersten Einschätzung ein "starkes erstes Quartal" über den Erwartungen. Lob gab es am Markt vor allem für die gestiegene Profitabilität und die starken Auftragseingänge des Unternehmens. In den Augen von Thomas Becker von der Commerzbank haben letztere "die Markterwartungen deutlich übertroffen."

Dann aber nutzten einige Akteure offenbar die Gunst der Stunde um Kasse zu machen. Womöglich hätten einige beim Ausblick auf mehr gehofft als nur eine Präzisierung nach oben, vermutete ein Börsianer. Analysten von der Baader Bank und Warburg Research zeigen mit ihren unveränderten Verkaufsempfehlungen ebenfalls Skepsis. Beide liegen mit 10-Euro-Kurszielen deutlich unter dem aktuellen Kursniveau.

Größere Kursschwankungen sind bei dem lange Zeit kriselnden Unternehmen ohnehin nichts ungewöhnliches: Seit dem Fall bis auf rund 3 Euro Ende 2016, als der Übernahmeversuch eines chinesischen Investors gescheitert war, hatte sich der Aktienwert in der Spitze mehr als verfünffacht. Die Neuausrichtung und die auch damit verbundene Geschäftserholung hatte die Aktien im März noch bis auf fast 20 Euro getrieben. Seither ist die Rally aber ins Stocken geraten./tih/ag