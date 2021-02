AKTIE IM FOKUS: Hapag-Lloyd kommen nach starkem Vortag zurück

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Papiere von Hapag-Lloyd haben am Mittwoch dem nach Zahlenvorlage starken Vortag Tribut gezollt.



Nach einem Sprung um fast 18 Prozent auf das höchste Niveau seit Mai 2020 kamen sie nun um 4 Prozent auf 117 Euro zurück. Ein Börsianer erinnerte an den geringen Streubesitz in den Anteilsscheinen der Container-Reederei und den damit verbundenen besonders deutlichen Bewegungen.

Analyst Guido Hoymann vom Bankhaus Metzler stockte sein Kursziel derweil auf 130 Euro auf und zog damit mit den Experten der Citigroup gleich. Er lobte den extremen Gewinnanstieg im ersten Geschäftsquartal, der zum Branchentrend passe, aber im Ausmaß doch überrascht habe. Das günstige Verbraucherverhalten in der Corona-Krise dürfte nach der Pandemie zwar etwas nachlassen. Zur Kompensation setzt der Experte aber auf eine Erholung der Industrie-Frachtvolumina./ag/mis