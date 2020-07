AKTIE IM FOKUS: Gutes Anleihengeschäft von JPMorgan treibt Branche an

Weitere Suchergebnisse zu "JP Morgan Chase":

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Robuste Zahlen zum zweiten Quartal von JPMorgan haben am Dienstag dem Aktienkurs und der Branche der US-Investmenthäuser im vorbörslichen Handel Auftrieb verliehen.



Ein gutes Abschneiden von JPMorgan im Anleihengeschäft ließ den Aktienkurs vorbörslich um 2,4 Prozent steigen. In diesem Fahrwasser legten auch die Papiere der Citigroup , Bank of America , Morgan Stanley und Goldman Sachs zwischen 1,7 und 2,7 Prozent zu.

Dank Handelserträgen auf einem Rekordniveau konnte JPMorgan im zweiten Quartal hohe Rückstellungen für Kreditausfälle ausgleichen. Im Geschäft mit festverzinslichen Papieren verdoppelte die Bank die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum./bek/jha/