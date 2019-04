AKTIE IM FOKUS: Gute Geschäftszahlen hieven Salzgitter wieder ins Plus

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Salzgitter haben am Montagnachmittag von überraschend guten Geschäftserfahren profitiert und so ihren Abwärtstrend der letzten Woche gestoppt.



Die Papiere des Stahlherstellers waren nur kurz auf ein Tagestief gefallen, bevor sie schnell ins Plus drehten und zuletzt 3 Prozent auf 29,30 Euro gewannen.

Salzgitter hatte nach einem besser als erwartet ausgefallenen Start ins Jahr seine Ergebnisprognose bestätigt. Das operative Ergebnis (Ebit) habe sowohl die Markterwartung als auch seine Prognose deutlich übertroffen, schrieb Analyst Luke Nelson von der US-Bank JPMorgan.

Seit Jahresbeginn haben die Salzgitter-Aktien ein Plus von rund 15 Prozent angesammelt. Der Nebenwerte-Index SDax ist in diesem Zeitraum um fast 23 Prozent gestiegen./la/he