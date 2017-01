AKTIE IM FOKUS: Grammer auf Hoch seit November - Hastors sorgen für Fantasie

Weitere Suchergebnisse zu "Grammer":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Grammer sind am Freitag über die Hürde von 50 Euro gesprungen und haben fast 2 Prozent zugelegt.



Die Papiere des Autozulieferers befinden sich auf dem höchsten Niveau seit November. Damit nähert sich das Papier wieder dem im September erreichten Rekordhoch.

Für anhaltende Fantasie sorgt die Mitteilung vom Vortag, dass Cascade nach dem Einstieg im Dezember Einfluss nehmen will und auf eine außerordentliche Hauptversammlung drängt. Hinter Cascade steht die in der Autozulieferbranche bereits bekannte bosnische Familie Hastor. Unterschiedliche Mitglieder kontrollieren über Cascade und die Halog GmbH & Co. KG Anteile von jeweils knapp über 10 Prozent an Grammer.

Aus Sicht der Experten des Bankhauses Lampe scheint dies der erste Schritt in Richtung einer feindlichen Übernahme zu sein. Spekulationen auf eine Akquisition hatten den Börsenwert des Unternehmens im vergangenen Jahr befeuert. In den zwölf Monaten bis September 2016 zog der Kurs um fast 200 Prozent auf das Rekordhoch von 57,46 Euro an, bevor die Fantasie etwas entwich und das Papier wieder unter die Marke von 50 Euro gefallen war./ag/zb/fbr

